Bedrijven besteden veel tijd en geld aan het design van hun bedrijfslogo. Niet alleen omdat het er goed uit moet zien, maar ook omdat het logo iets moet zeggen over het bedrijf zelf. Dat is bij deze voorbeelden goed gelukt:

1. Wikipedia

Het logo van Wikipedia bestaat uit puzzelstukjes, maar er ontbreken er een paar. Dat staat voor ‘het feit dat de website een project is dat nooit af is’, aldus Wikipedia. De verschillende letters en tekens staan voor de meertaligheid van de website. En: al die letters en tekens uit verschillende talen zijn allemaal de letter ‘W’ of de klank ‘wi’.



2. Gilette

De scheermesjes van Gilette zijn zó scherp, dat ze zelfs een stukje van het logo hebben afgesneden. Tenminste, dat is het idee dat Gilette wil geven met hun logo. Zowel de letter ‘G’ als de ‘i’ missen een scherp hoekje, alsof er per ongeluk een scheermesje langs is gegleden.



3. McDonald’s

Op het eerste gezicht lijkt het gewoon een gouden letter ‘M’, maar er zit veel meer achter het logo van McDonald’s. In 1952 wilden de broers McDonald een nieuwe gebouw voor hun hamburgerrestaurantje in Californië. Ze wilden dat het gebouw een echte eyecatchers werd, met 2 grote gouden bogen.

Later werden die gouden bogen in het logo verwerkt. Toen McDonald’s dit logo in de jaren 60 wilde veranderen, heeft designexpert Louis Cheskin hen dat afgeraden. Het logo heeft namelijk een ‘Freudiaanse symboliek’, aldus de expert, omdat het op ‘2 voedende borsten’ lijkt. Dit zou klanten verleiden tot het kopen van consumpties, door in te spelen op hun ‘onbewuste verlangens’. Of McDonald’s dat nou geloofde of niet, het bedrijf heeft in elk geval wel het advies van Cheskin opgevolgd en het logo gelaten zoals het was.

Sommige mensen denken trouwens dat het logo bestaat uit 2 gebogen frietjes, maar dat is dus niet het geval.



4. Apple

Het oorspronkelijke logo van het bedrijf van Steve Jobs werd getekend door medeoprichter Ronald Wayne. Het was een tekening van een appelboom, waaronder wetenschapper Isaac Newton een boek zat te lezen. Het logo was een verwijzing naar het beroemde verhaal van de vallende appel waardoor Newton op zijn ideeën over zwaartekracht kwam. Onder de tekening stond de tekst: ‘Newton: Een geest voor altijd reizend door zeeën van gedachte, alleen’, een quote van de Engelse dichter William Wordsworth.

De eerste computers van Apple hadden dit bijzondere logo, maar Steve Jobs vond het plaatje te ingewikkeld en wilde liever een simpel, gestileerd logo. Toen werd het appeltje bedacht. In eerste instantie was de appel ingekleurd met alle kleuren van de regenboog; een verwijzing naar Newton’s ontdekking van het lichtspectrum. Ook is er een bijbels betekenis: in het verhaal van Adam en Eva is de appel de vrucht aan de boom van kennis. Het hapje uit de appel (‘bite’ in het engels) is een verwijzing naar ‘bytes’ (megabytes).

5. Domino’s Pizza

Waarom er een dominosteen in het logo van Domino’s Pizza zit, spreekt voor zich. De stippen op die dominosteen hebben een extra betekenis: de 1e stip staat voor het allereerste pizzarestaurant dat geopend werd (toen nog onder de naam ‘DomiNick’s’), en de andere 2 stippen staan voor de 2 franchiserestaurants die vervolgens in 1965 werden geopend. Het idee was om bij elke nieuwe vestiging een extra stip toe te voegen. Het succes van de keten bleek echter iets te groot om dat plan daadwerkelijk uit te voeren.



6. Pepsi

Toen Pepsi in 2008 het nieuwe logo liet ontwerpen, kreeg het bedrijf een rapport van 27 pagina’s met uitleg van de ontwerpstudio over waar het logo allemaal naar verwijst. En dat is een heleboel: volgens de designer staat het logo onder andere voor de magnetische velden van de aarde, voor feng shui, voor Pythagoras, geodynamica, de relativiteitstheorie én de Vitruviusman (de beroemde tekening van Leonardo Da Vinci). Het logo heet ook wel de ‘Pepsi Globe’. Het idee is dat het de voortdurende beweging van de aarde om zijn as voorstelt. Ook moet het logo een lach uitstralen.



7. Adidas

Het logo van Adidas werd in 1990 aangepast. In het nieuwe logo moeten de 3 strepen een berg voorstellen, die staat voor de obstakels en uitdagingen die men in het leven tegenkomt en kan overwinnen.

