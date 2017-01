8 tips om gemakkelijk te besparen met kinderen in huis

Kinderen die zich al vroeg bewust zijn van de waarde van geld, komen op latere leeftijd minder snel in de financiële problemen. Leer ze daarom, nog voor ze het nest verlaten, besparen met deze 8 handige tips.

1. Spelletjes en speelgoed lenen en ruilen

Bespaar geld door speelgoed en spelletjes van anderen te lenen. Adressen voor leenspeelgoed bij jou in de buurt vind je online, of ruil onderling met andere gezinnen in de buurt.

2. Thuis een feestje van het avondeten maken

Met het hele gezin uit eten gaan kan erg duur zijn. Een leuk alternatief is om er thuis een feestje van te maken: kies met de kinderen een aantal gerechten uit en maak het samen klaar. Laat hen ook de menukaarten knutselen en dek de tafel opperst chique. Voor je het weet is dit feestelijke diner een jaarlijks traditie.

3. Slimme tip voor je telefoonrekening

4. Koop kleding in de uitverkoop

Koop kleding voor het hele gezin in de uitverkoop en markeer de jaarlijkse grote sales in je agenda. Bijvoorbeeld de januari-uitverkoop, na de feestdagen. Dit is hét moment om een mooie winterjas te scoren met dikke vette korting, die meerdere seizoenen meegaat. Wees er snel bij voordat de leukste exemplaren en de beste maten al zijn weggekaapt. Een absolute aanrader: de Belgische ’solden’ in Antwerpen.

5. Minder lang douchen

Wist je dat van alle mensen in Nederland de pubers veruit het langst onder de douche staan? Als je het bij elkaar optelt brengen ze maar liefst 3 dagen per jaar onder lopend warm water door. Gemiddeld kun je als gezin € 80,- per jaar besparen als iedereen niet langer dan 5 minuten doucht.

6. Koop meubels bij de kringloopwinkel

Is de oudste uit zijn of haar kinderkamer gegroeid of wordt het tijd voor een meer volwassen stulpje? Neem de kinderen mee naar de kringloopwinkel. Een leren stoel of grote spiegel is precies wat de kamer nodig heeft. Ook leuk: scheur pagina’s uit tijdschriften en lijst deze in om aan de muur te hangen.

7. Creëer je eigen thuisbioscoop

8. Huishouden

Was zo nu en dan het servies af of hang de was wat vaker aan de lijn. Zo wordt niet voor elk wissewasje de vaatwasser of droger aangezet. Op deze manier bespaar je niet alleen geld maar leren de kinderen ook om hun steentje bij te dragen in het huishouden.