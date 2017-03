Hoe frustrerend: je let op wat je eet en sport regelmatig (bijvoorbeeld met sportvlogger Lot, zie video), maar er gebeurt niets. Of erger: je komt zelfs aan. Misschien ligt het probleem in 1 van deze 8 redenen.

1. Je eet wel gezond, maar nog altijd te veel

Noten, avocado’s, tarwepasta en donkere chocolade: allemaal dingen die gezond zijn, maar natuurlijk niet vrij van calorieën. Ook al eet je alleen gezonde dingen, je moet nog altijd opletten hoeveel je ervan eet. Voorbeeldje: een avocado heeft veel goede vetten, maar een hele vrucht bevat wel 200 calorieën.

2. Je slaat je ontbijt over

Als je ’s ochtends toch al niet zo’n grote eter bent, lijkt het ontbijt overslaan een perfecte manier om calorieën te besparen. Maar mensen die iedere dag ontbijten verliezen juist meer gewicht omdat hun metabolisme zo een kickstart maakt. Tip: ga ’s ochtends voor havermoutpap. Een gezonde basis waarmee je uren vooruit kunt.

3. Je let niet op de grootte van je porties

Als het aankomt op een gebalanceerd dieet is het belangrijk om de juiste porties tot je te nemen. Doe dus niet zomaar wat, maar meet precies af hoeveel je van alles mag hebben. Leer daarnaast ook om meteen te stoppen met eten als je lijf het ‘ik zit vol’-signaal geeft.

4. Je neemt geen tijd om te eten

Je bammetje naar binnen proppen terwijl je ondertussen je jas aantrekt én met je moeder aan de telefoon zit is geen goed plan als je wilt afvallen. Het zorgt ervoor dat je niet de volle aandacht bij je eten hebt, waardoor je snel te veel eet.

5. Je slaapt te weinig

Goed slapen is heel belangrijk om af te vallen. Je kunt wel wat extra energie gebruiken nu je meer sport en door slaaptekort zal je sneller een hongerig gevoel ervaren.

6. Je overdrijft met light-producten

Cola light, magere yoghurt, mager gehakt… allemaal producten die ervoor zorgen dat je wat minder calorieën binnenkrijgt. Op zich goed, maar light-producten smaken ook ‘lichter’, waardoor je geneigd bent er meer van te nemen dan nodig. Sterker nog: waarschijnlijk neem je in verhouding meer van je light-product dan je zou nemen van een gewoon product.

7. Je sport op een lege maag

Als je naar de sportschool gaat terwijl je nog niet gegeten hebt, verbrand je geen vet maar juist spieren, blijkt uit onderzoek. En dat terwijl je die spieren juist zo nodig hebt om meer vet te verliezen. Want hoe meer spieren, hoe sneller je verbrandingsproces.

8. Je eet te weinig

Morgen een feestje? Je kunt dan vandaag best op je eten letten, maar honger jezelf niet uit om calorieën voor later te besparen. Dit maakt je metabolisme in de war en zorgt ervoor dat je lijf de calorieën die je inneemt júist opslaat als vet – uit angst voor magere tijden.

De leukste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

LEES OOK:

Bron: Womans Health. Beeld: iStock