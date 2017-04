Aha: zo open je nooit meer het ‘verkeerde’ paaseitje

Naar aanloop van Pasen heb je ze waarschijnlijk al in huis staan: paaseitjes. En iedereen heeft zo zijn favoriete smaak en vulling, dus het is stiekem best balen als je een minder lekker paaseitje uit zijn felgekleurde jasje haalt.

Gelukkig heeft Libelle België de oplossing gevonden voor het leed dat ‘verkeerde paaseitjes’ heet. Want dankzij een slimme afbeelding waarbij per supermarkt de eitjes, hun kleur en de smaak zijn opgesomd sla jij nooit meer de plank mis.

Zo kun je precies aflezen in welk jasje jouw favoriete eitje zit verscholen. Handig! Smullen maar.

Bron: Flair.be. Beeld: iStock