Dit is de reden dat je altijd even onder je vliegtuigstoel moet kijken

Vliegen is een van veiligste manieren om te reizen. En met de tips van reisvlogger Bonnie wordt je vlucht een feest. Toch raden we je aan om wel altijd even onder je stoel te kijken voordat je de lucht ingaat.

De reden? Blijkbaar zijn er best veel passagiers die de reddingsvesten als ‘souvenir’ meenemen. En in het geval van een noodsituatie (afkloppen) is het natuurlijk op z’n zachtst gezegd niet prettig als uitgerekend jouw reddingsvest ontbreekt.

Serieuze daad

In een artikel in The Huffington Post zegt een vliegexpert dat mensen die reddingsvesten meenemen als souvenirs “een hele serieuze daad verrichten en daarvoor gestraft moeten worden.”

Check door de crew

Natuurlijk checkt de crew dit soort dingen, maar volgens de expert vinden die checks meestal aan het begin van de dag plaats en aangezien de meeste vliegtuigen meerdere vluchten afleggen, bestaat er een grotere kans dat een passagier een reddingsvest meeneemt. Extra goede reden om even onder je stoel te kijken dus.

