Déze Android-functies kennen veel mensen nog niet

We hebben tegenwoordig bijna allemaal een smartphone op zak, maar Android-toestellen kunnen zóveel dat we waarschijnlijk maar de helft van de functies kennen. Voor het opladen zie je in de video in ieder geval alvast een handige oplossing.

Met een Android-toestel kun je heel veel dingen die je misschien helemaal niet weet. Wist je bijvoorbeeld dat je er met een heel makkelijk trucje voor kunt zorgen dat je batterij het langer volhoudt? Door een zwarte of andere simpele donkere achtergrond in te stellen zal de automatische ‘pixel highlighter’ uitgaan en dat is goed voor je batterij. Niet alle toestellen hebben deze functie, maar de nieuwe toestellen wel.

Luisteren

Daarnaast zit er in Android-toestellen een functie die alle artikelen voor kan lezen. Dit artikel luisteren in plaats van lezen? Ga naar ‘Instellingen’, ‘Toegankelijkheid’ en zet de ‘Tekst naar spraak’-functie aan.

Gasten

Ook een handige functie: de gastenfunctie. Dit kun je aanzetten als je je telefoon aan iemand anders wilt geven, maar niet wilt dat diegene in je persoonlijke bestanden gaat snuffelen. Hoe zet je het aan? Swipe met twee vingers van boven naar beneden en druk op het gebruikersicoon rechtsboven. Daar verschijnt een ‘voeg een gast toe’-icoontje en via deze knop kun je aangeven wat je wel en niet wilt afschermen.

Vergroten

Geen leesbril bij de hand? Geen probleem! Door bij Instellingen en Toegankelijkheid naar ‘Vergroting’ te gaan kun je vanaf dat moment alles wat er op je display staat vergroten door erop te klikken. Handig!

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

LEES OOK:

Bron: Brightside.me. Beeld: iStock