Dit apparaat verandert je (schoonmaak)leven

Nooit meer de voegjes boenen met een tandenborstel, de vloer schrobben met groene zeep of de vieze restanten van het ovenrooster bikken. Klinkt als een utopie? Het wordt werkelijkheid met de Kärcher Stoomreiniger SC 4. En dat is nog niet eens alles! 5 redenen waarom dit apparaat je (schoonmaak)leven voorgoed gaat veranderen.

1. Geschikt voor alle klusjes

Van de vrouwen die de Kärcher Stoomreiniger SC 4 mochten testen via hettestpanel.nl, geeft 87 procent aan dat ze het apparaat voor veel meer toepassingen kunnen gebruiken dan vooraf gedacht. Denk aan: het schoonmaken van het fornuis, de ramen, het toilet, de afzuigkap en natuurlijk de vloer. De stoomreiniger is geschikt voor vrijwel alle klusjes

2. Ook voor hoekjes en gaatjes

Dankzij de handige opzetstukken kom je overal gemakkelijk bij. De randjes bij de plinten, de voegen, de aanslag bij de kraan in de badkamer, de afzuigkap. Het vuil komt makkelijk van de lastige hoekjes en verstopte randjes af zonder dat het ook maar een centje moeite kost, want schrobben behoort met de stoomreiniger tot de voltooid verleden tijd. 93 procent van de vrouwen vindt ook dat de stoomreiniger hardnekkig vuil gemakkelijk verwijderd.

“Een heel fijn apparaat waar je echt goed en hygiënisch mee kunt schoonmaken” (Trudy, 40)

3. Chemische middelen, vaarwel!

De stoomreiniger werkt op eerlijk, zuiver kraanwater. Ofwel: geen milieuverontreiniging of chemische luchtjes. De stoom vernietigt 99,99 procent van alle veel voorkomende huishoudelijke bacteriën, zodat een gezonde leefomgeving is gegarandeerd.

4. Non-stop reiniging

De navulbare afneembare watertank maakt non-stop reinigen mogelijk. Je vult ‘m makkelijk bij en kan daarna weer doorgaan met schoonmaken. Wil je even stoppen, dan kun je de stoomreiniger parkeren op het vloermondstuk met – handig! – flexibel gewricht. Ofwel: onnodig bukken of op een krukje wiebelen is niet meer nodig.

5. Geen moeilijk gedoe

Niks zo vervelend als apparaten waarbij je jezelf eerst door een vuistdikke handleiding moet worstelen om te begrijpen hoe het werkt. De stoomreiniger is gelijk klaar voor gebruik, ligt lekker in de hand en heeft twee verschillende niveaus voor de stoomregeling. 87 procent van de vrouwen vindt dat de stoomreiniger snel opgewarmd is. Gemak dient de mens en staat bij de Kärcher Stoomreiniger SC 4 voorop. Daarom wordt het product door de vrouwen beoordeeld met een 8,4*!



*Getest door 15 vrouwen van hettestpanel.nl, maart 2017.