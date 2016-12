Aan de was komt nooit een einde. Is de wasmand eindelijk leeg, ligt er 5 minuten later alweer wat in. En dan hebben we het nog niet eens over strijken en opvouwen. Maar daar is een oplossing voor!

De FoldiMate is apparaat dat je kleding niet alleen glad maakt, maar ook opvouwt. Jij hangt je droge was aan de speciale haken en de robot doet verder al het werk. Je kleding wordt gestoomd en opgevouwen en dat kan ook nog eens met 15 kledingstukken tegelijk.

Mouwen

Een klein nadeeltje: de kledingstukken die in de machine gaan, moeten wel mouwen hebben – jeej, overhemden! Handdoeken, ondergoed, beddengoed en mouwloze kleding moet je helaas nog wel zelf strijken en opvouwen.

Verkrijgbaar

Zou jij wel zo’n FoldiMate in je huis willen hebben staan? Dat wordt wel even sparen, want voor dit apparaat betaal je ongeveer 800 euro. Je moet ook een beetje geduld hebben, want het is nu nog niet te koop. Via crowdfunding wordt er geld voor dit project ingezameld en naar verwachting komt het volgend jaar op de markt.

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: iStock.