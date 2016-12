Een kerstconcert op de basisschool is voor elk kind zenuwslopend. Want 1) je moet zingen en 2) je staat voor héél veel mensen. Ondanks haar autisme kroop de 10-jarige Kaylee het podium op en gaf een prachtige vertolking van Leonard Cohen’s ‘Halleluja’.

Kaylee Rodgers zit op de Killard House School in het Noorden van Ierland. En afgelopen week was het zover: het kerstkoor van haar school mocht optreden voor alle ouders en kinderen. Kaylee, die lijdt aan autisme en ADHD, worstelt al sinds kleins af aan met communiceren.

Moed en lef

Toen ze op school kwam wilde ze niet praten of überhaupt hardop lezen in de klas, schrijft Mashable. Maar afgelopen week overtrof Kaylee haar eigen verwachtingen. Ze kroop op een podiumpje voor het grote podium om haar rol als leadzangeres van het koor te vertolken.

Prachtige stem

Niet alleen haar moed om in haar eentje voor zo’n groot publiek te gaan staan zingen verdient een prijs, maar in het filmpje wordt al snel duidelijk dat Kaylee behoorlijk goed kan zingen. Ze heeft een bijzonder talent. In de zaal van het optreden kon je een speld horen vallen.

De directeur van de basisschool, Colin Milair vertelt aan de website: “Om voor een publiek te gaan staan optreden vergt veel moed en moeite voor Kaylee.”

