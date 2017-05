Waarom je vanaf nu áltijd de auto in moet stappen met een opgeladen telefoon

Het is een officieel einde van een tijdperk: de gele telefoonpalen langs de wegen worden allemaal weggehaald.

Daarom adviseert Rijkswaterstaat dat je vanaf nu altijd in de auto moet stappen met een opgeladen telefoon bij je.

Let op

‘Ga goed voorbereid op weg, zorg dat je kunt bellen bij pech’, zo luidt het advies dat vanaf nu boven de snelwegen te lezen staat. Vanaf 1 juli zijn alle gele praatpalen weg. Ook raadt Rijkswaterstaat aan om altijd een telefoonnummer bij je te hebben, dus op te slaan in je telefoon, dat je kunt bellen als je met pech langs de weg staat.

Doei

Maar het is toch een beetje nostalgie die verdwijnt. In 1960 plaatste de ANWB als experiment de eerste tien praatpalen langs de Rijksweg 13, de weg die nu beter bekend is als de A13. In 1977 ging het al als een speer met de palen en stonden er al 1500 palen opgesteld. Eind jaren ’90 was de piek van de gele paaltjes: toen telde Nederland ongeveer 3500 praatpalen.

Bron: AD.