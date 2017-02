Avocadoroosjes zijn het helemaal op internet en zo maak je ze zelf

Avocado wordt door zijn veelzijdigheid steeds populairder in de Nederlandse keuken. Je kunt ‘m gewoon in stukjes snijden en zo serveren, maar het is toch veel leuker om er een avocadoroosjes van te maken?

Het ziet er heel ingewikkeld uit, maar eigenlijk is het heel makkelijk om zelf avocadoroosjes voor bijvoorbeeld een salade te maken. Je hoeft er echt geen chef voor te zijn! in de video laten we zien hoe je zelf de roosjes kunt maken. Dat ziet er toch fantastisch uit?

avocado rose with hemp seeds @rawpublic_ #hempseeds #avocadorose #avocadotoast Een bericht gedeeld door One Avocado (@oneavocadotree) op 13 Feb 2017 om 9:56 PST

#avocadorose #avocado #addiction #brunch #breakfast #homemade #healthy #nutrition Een bericht gedeeld door Nikita Osborne (@nutritional_bunny) op 13 Feb 2017 om 3:25 PST

Beeld: Instagram.