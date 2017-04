Een brandschone badkamer: met deze tips krijg je het snel voor elkaar

De badkamer schoonmaken staat niet echt bovenaan mijn lijstje van favoriete schoonmaakklusjes en ik denk dat veel mensen zich daarin kunnen herkennen. Zo’n douchekop schoonmaken is bijvoorbeeld best een vervelend klusje (zie video). Maar met deze makkelijke tips word je badkamer sneller dan ooit, schoner dan ooit.

We beginnen maar meteen met een van de vervelendste klusjes: de spiegels. Om je spiegel echt goed schoon te maken, kun je zelf een reiniger maken. Door baking soda (het wondermiddel!) toe te voegen aan een beetje waterstofperoxide wordt je spiegel echt heel schoon. Wat je daar ook voor kunt gebruiken, is scheerschuim. Daardoor wordt-ie niet alleen heel schoon, het zorgt er ook voor dat de spiegel niet beslaat als je een warme douche neemt.

Badkuip

Krijg je de badkuip maar niet goed schoon? Door een half kopje azijn met een kopje 96% alcohol en een kwart kopje water te mengen en dat toe te voegen aan warm water krijg je vieze plekken heel makkelijk weg. Even een kwartiertje in laten trekken en afspoelen. Het resultaat zal je verbazen!

Toilet

Dit is ook een interessante: mondwater of tandpasta is een heel goed middeltje om je toilet schoon te maken. Los een beetje tandpasta of mondwater op in water en maak daarmee je toilet schoon. Laat het 30 minuten intrekken en maak je wc verder schoon. Schijnt héél goed te werken.

Douchegordijn

Douchegordijnen kunnen al snel vies worden, maar je kunt ze gelukkig ook heel snel weer schoon krijgen. Meng 500 ml bleek met 2 eetlepels afwasmiddels en spray dit over het douchegordijn. Laat het een paar minuten intrekken en spoel het dan af. Het resultaat: een douchegordijn dat er weer als nieuw uitziet.

Bron: Brightside.me. Beeld: iStock