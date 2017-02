Als het aan de wellness en spawereld ligt dan is kokosolie een wondermiddel om in huis te hebben. Een heus mirakel op beautygebied. Maar een Australische vrouw denkt er het hare van, nadat ze ruim een half uur vastzat in een glibberige badkuip door kokosolie.

In je haar voor glanzende lokken, op je lippen voor perfecte verzorging of op je ellebogen om droogheid tegen te gaan. We kunnen zat ‘beautyvoordelen’ van deze olie opnoemen, om over het gebruik in de keuken nog maar te zwijgen. Maar de Australische Denshan weet inmiddels wel beter. Haar badavontuur met de olie liep op zijn zachtst gezegd iets te glibberig af.

“Ik zit vast in bad”

Op de Amerikaanse site Imgur plaatste de Australische donderdag een foto met de titel: “Ik zit momenteel vast in bad”, waarna ze onder de foto haar verhaal vervolgt. “Hier is een grappig verhaal. Ik zit vast in bad. Ik kan niet uit bad komen. Waarom? Omdat ik een borstontsteking heb, ik heb koorts en ben vandaag thuis gebleven. Ik kan ook mijn hoofd niet omdraaien. Ik heb wat antibiotica genomen en wat valium – en dacht dat ik daardoor vast een ontspannend bad zou hebben. Ik vond wat badzout. Stak wat kaarsen aan en deed wat kokosolie in het badwater. ” Maar al snel komt de aap uit de mouw en biecht de Australische op dat haar dosering iets te veel van het goede was. “Nu realiseer ik dat het iets té veel kokosolie was. Ik probeerde uit het bad te komen nadat ik de badstop eruit had gehaald. Ik glij en draai rond als een glibberige aardappel op een bord. Ik heb geen grip. Alleen mijn dikke lijf die over de bodem van de badkuip glijdt. S.O.S!”



Een wijze les om te onthouden: niet alle beautytips zijn daadwerkelijk zonder gevaar.

Bron: Metro.co.uk. Beeld: iStock