Badpakken uit de kast: eerste zomerse dag komt eraan

Volgens de weersvoorspellingen gaat het deze week gebeuren: de eerste zomerse dag.

De kans is er dat het dinsdag al gebeurt, maar waarschijnlijk wordt het woensdag. Een officiële zomerse dag is het als het meer dan 25 graden is.

Spannend

Of het landelijk gebeurt is niet zeker, maar in het zuidoosten wordt het bijna zeker echt heel warm. Afgelopen donderdag waren we er al bijna: toen was er net niet sprake van een zomerse dag. Op 11 mei werd het 24,5 graden in sommige plekken in Nederland. De vroegste zomerse dag ooit in De Bilt was op 14 aprili n 2007.

Pak het moment

Maar laten we er echt van genieten: want de warme tijden blijven niet lang. In de nacht van woensdag op donderdag trekken er buien over het land die de warmte lucht weer verdrijven. Gelukkig kunnen we woensdag al wél genieten van het mooie weer op de Libelle Zomerweek in Almere.

Bron: Telegraaf. Beeld: Getty