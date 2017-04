Já, echt: er is deze week barbecueweer op komst

Jááhaa, er komt nu echt mooi weer aan. Bij Weerplaza spreken ze zelfs al van een heuse barbecuedag dit weekend. Haal ‘m alvast uit de schuur, want de vis kan er weer op (zie video).

De zondag doet zijn naam eer aan aankomend weekend. Het wordt ongeveer 20 graden met veel zon en weinig wind. Dat is voor Weerplaza een reden om het barbecueweer een 9 te geven. Een 9!

Wisselvalliger

Daarvoor moeten we nog wel even door een paar frisse dagen heen, maar daar krijgen we gelukkig veel zon voor terug. Dat mooie weer blijft helaas niet lang. De wind draait maandag waarschijnlijk alweer waardoor we weer met koele lucht te maken krijgen en het weer wisselvalliger wordt.

Bron: AD.nl. Beeld: ANP