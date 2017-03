Bedtijd? Deze tweeling ontsnapt en zet de boel op stelten

Naar bed naar bed, zei Duimelot! Voor veel kinderen geldt bedtijd als hét tijdstip om toch nog stiekem even wakker te blijven en te keten, want slapen kan later wel. Zo ook deze tweeling.

Het handige van de technologie van tegenwoordig is dat veel praktische zaken makkelijker worden gemaakt. Zoals het in de gaten houden van je kinderen met een camera bijvoorbeeld. Deze ouders kwamen erachter dat hun kroost helemaal niet zo braaf gaat slapen wanneer het bedtijd is. Integendeel.

Keettijd

De twee jongens van vermoedelijk een jaar of 3 zien hun kans schoon als papa en mama de slaapkamerdeur achter zich dicht hebben getrokken. De twee klauteren uit bed en maken van de bank in hun slaapkamer een speelparadijs. Ze springen op de bank, bouwen van de kussens een springmatras en rennen wat rondjes door de slaapkamer.

Ronde twee

Tussendoor komt papa de kamer binnen, om de tweeling terug in bed te leggen en de kamer een beetje op te ruimen. Maar zodra papa vertrokken is zien de twee kleintjes hun kans schoon voor ronde twee.

Bron: KIJK. Beeld: KIJK