De beste beautytips die we hebben geleerd van onze moeders

We hebben als kind allemaal weleens met de klep dicht op wc gezeten en ademloos toegekeken hoe onze moeder zichzelf opmaakte. Vaak was dat het allereerste moment dat je in aanraking kwam met make-up of crèmetjes.

Om Moederdag te vieren, en onze moeders te eren hebben we bij Libelle de beautytips van onze eigen moeders voor je verzameld. Omdat moeders eigenlijk áltijd het beste advies hebben voor álles.

“Mijn moeders beste beautytip is om veel te lachen. Niets mooier dan lachrimpeltjes in een vrolijk gezicht. Daar kan geen crème of make-up tegenop.” – Laurence de la Porte, eindredacteur Libelle TV & redacteur Libelle.nl

“Hoe meer naturel, hoe beter. Teken een zwart lijntje onder je ogen en doe een lik mascara op – en je bent er. Het enige wat je áltijd mee moet nemen in je tas is een goede lippenbalsem.”- Tessa Heinhuis, redacteur Libelle.nl

“Smeren! Mijn moeder heeft mij altijd op het hart gedrukt dat het heel belangrijk is om je huid soepel te houden. Of je nu de wat duurdere crèmes gebruikt of gewoon een pot Nivea: zorg in ieder geval dat je huid gehydrateerd en schoon is.”- Lotte van Erp, redacteur Libelle.nl

“Smeer je al-tijd in als je de zon in gaat. Ik heb er niet altijd braaf naar geluisterd, maar tegenwoordig volg ik haar advies altijd trouw op. Nou ja, meestal dan.” – Susan Dalstra, redacteur Libelle.nl

“Als je make-upremover gebruikt: níet wrijven. Hierdoor krijg je sneller rimpels. Je moet de make-upremover op een watje doen, en dat lichtjes tegen je oog gedrukt houden. Na een paar seconden veeg je alle mascara er zo af. Als je gaat wrijven met je watje op je oog krijg je sneller irritatie van de huid en ook sneller rimpels.”-Helene van Santen, redactiemanager Libelle.nl

“Maak je op voor het raam, met de lamp uit. Hierdoor krijg je natuurlijk daglicht (het beste licht!) waardoor je je make-up beter kunt aanbrengen zonder dat je te veel smeert en kwast.” – Cintie Rooijakkers, redacteur Libelle.nl.

“Geen blush bij de hand, maar wil je wel kleur op je (appel)wangen? Dep met je wijsvinger een beetje op de lippenstift, en dep het vervolgens op je wangen – ter hoogte van je jukbeenderen. Lippenstift blijft namelijk veel langer zitten dan blush, en je kunt het net zo makkelijk iets vervagen.” – Floor Gijsbertse, redacteur Libelle.nl

“Mijn moeder zweert bij het wonderpotje van Oriflame. Altijd als ik ergens een droog plekje heb (bij mijn neus, op mijn ellebogen, rond mijn mond) dan komt ze met het potje aanzetten. En het werkt! Ik heb zelf altijd een potje thuis rondslingeren.” – Willemina de Jong, redacteur Libelle.nl

“Mijn moeder zegt dat ik maar één keer in de week mijn haar moet wassen, omdat je haar daar niet alleen veel gezonder, maar vooral mooier van wordt. Ik weet dat ze gelijk heeft, soms houd ik me eraan. Maar soms is wassen zó verleidelijk.” – Elselien van Dieren, redacteur Libelle.nl

Bron: Libelle.nl Beeld: iStock