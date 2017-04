Dít is het beste land om in 2017 op vakantie te gaan

Weet je al waar je dit jaar naartoe gaat op vakantie? Zo niet, dan is het misschien een idee om eerst even naar dit lijstje te kijken voordat je gaat boeken. De 3 beste vakantielanden voor 2017 liggen allemaal bij ons in de buurt.

Het allerbeste vakantieland voor 2017 is namelijk Spanje. Olé! Dat blijkt uit onderzoek van het ‘World Economic Forum’. Tsja, wij snappen het wel! Veel zon, tapas en paella, heerlijke Spaanse wijntjes… En vaak voor een prima prijsje, vergeleken bij de prijzen in Nederland.

Top 10

Je bent al in Spanje binnen 2 uur vliegen of zo’n 13 uur rijden. De nummer 2 en 3 liggen nog dichterbij: Frankrijk en Duitsland volgen Spanje op. De top 10 van de lijst ziet er als volgt uit:

Spanje Frankrijk Duitsland Japan Groot-Brittannië Verenigde Staten Australië Italië Canada Zwitserland

‘Uniek aanbod’

Nederland staat op de 17e plek in de lijst, die om de 2 jaar wordt gemaakt door het World Economic Forum. Bij het samenstellen van de lijst kijken ze naar zaken als veiligheid, infrastructuur, hygiëne, culturele en natuurlijke bronnen, duurzaamheid en prijsvergelijking. 2 jaar geleden stond Spanje ook al bovenaan. Volgens de onderzoekers komt het Spaanse succes door het unieke aanbod van zowel prachtige culturele als natuurlijke bronnen, gecombineerd met goede toeristische infrastructuur.

Bron: World Economic Forum, Flair. Beeld: Istock