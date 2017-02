Dít is het beste moment van de dag om een kop koffie te drinken

Begin je de dag vaak met een kop koffie? Dat is niet voor iedereen het beste. Je kunt het beste op dít moment van de dag een kop voor jezelf inschenken. En hoeveel kopjes mag je eigenlijk op een dag? (zie video)

Volgens een nieuw onderzoek dat is is gepubliceerd in de ‘Frontiers in Psychology’ werkt koffie meteen na het opstaan niet voor iedereen goed. Wanneer je het dan wel moet drinken? Volgens de onderzoekers is het moment dat je het echt nodig hebt (als je wat slaperig wordt bijvoorbeeld) het beste moment om koffie te drinken en niet ’s ochtends vroeg om je dag mee te beginnen. Als je uitgeslapen wakker wordt, is het niet nodig om jezelf nog een extra boost te geven. Zo werkt het ook niet in je lichaam. Je kunt de cafeïne beter bewaren voor het moment dat je het echt nodig hebt, zo rond een uurtje of 4 bijvoorbeeld.

Bron: Purewow.com. Beeld: iStock.