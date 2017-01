De beste series voor een koude winteravond

‘Nog ééntje dan.’ Geef deze series maar de schuld van het oneindige bankhangen bij jullie thuis. Er is voor ieder wat wils!

1. The Bridge

Wil je een spannende serie, waarbij je in no time tegen je geliefde zit geplakt? Bingewatch The Bridge. Het verhaal: op de grens tussen Denemarken en Zweden wordt het lichaam van een vermoorde vrouw gevonden. De sociaal onhandige Zweedse detective Saga Norén moet gedwongen samenwerken met Martin Rohde van de Deense recherche. Tot hun verbazing blijkt het niet om 1, maar om 2 moorden te gaan. Het wordt een race tegen de klok voor de 2 politiedepartementen, en een zoektocht naar een moordenaar die geen morele grenzen kent om zijn boodschap duidelijk te maken.

2. Dochters

Moeders met dochters, ga Dochters zien. In deze prachtige korte serie volgen we de Nederlandse Emma (12), Aisha (17) en Tara (19) en hun moeders in verschillende fases van hun leven. Gewapend met een smartphone filmen zij alles. Omdat de meiden en moeders letterlijk zelf de camera in handen hebben, krijg je een intieme inkijk in het leven van de dochters en de relatie met hun moeder.

3. Occupied

Aanrader voor de (groot)ouders: Occupied. In Occupied besluit de Noorse regering al hun olie- en gaswinning stop te zetten. Daarop valt Rusland met goedkeuring van de EU het land binnen, wat leidt tot onrust en chaos. Een bloedstollende serie die qua thematiek dichtbij de actualiteit komt. Kortom, een actueel thema, een ontzettend spannende ontvoering, goede verhaallijnen en een sterrencast van de bovenste plank.

4. The Killing

Genomineerd voor een Emmy, bekroond met een BAFTA Award en miljoenen fans over de hele wereld bewijzen het internationale succes van de misdaadserie The Killing. Een briljante serie. De eigenzinnige inspecteur Sarah Lund houdt iedereen in de ban van haar moordzaken door de vastberaden, gepassioneerde wijze waarop ze haar beroep uitoefent. De zeer gelaagde verhaallijnen en de weergaloos sterke vertolking van de acteurs maken van The Killing tot een doorslaand succes. Een absolute must voor op het bingewatch-lijstje.

5. Toon

Zin om te lachen? Maak kennis met Toon: een sociaal onhandige muzikant die in één klap beroemd wordt als een filmpje van hem op een feestje viral gaat. Zelf wil hij dit helemaal niet, hij zit het liefst alleen thuis te gamen, maar dankzij de enthousiaste zangeres Nina en Toons ambitieuze zus Elise verdwaalt hij steeds verder in de hippe wereld van de dance.

6. Borgen

Tot slot, een serie met een nieuwe kijk op de Deense politiek: Borgen. Als partijleider Birgitte Nyborg plotseling premier van Denemarken wordt, weet ze niet wat haar overkomt. Volg haar aan de politieke top als eerste vrouwelijke premier.

