Dit zijn de beste stedentrips om samen met je moeder te doen

Wil je je moeder eens écht goed verrassen voor Moederdag? Geef haar dan eens een weekendje weg cadeau, samen met jou natuurlijk! Deze 10 bestemmingen zijn ontzettend leuk om met je moeder naartoe te gaan.

1. Leeuwarden

Wil je in eigen land blijven? Verras je moeder dan met een weekendje Leeuwarden! Onze reisvlogger Bonnie ging daar onlangs naartoe met haar dochter en heeft een heleboel leuke tips voor je (zie video).

2. Londen

Zijn je moeder en jij echte theeleuten samen? Dan moet je eigenlijk naar Londen gaan: dé plek om non-stop thee te drinken. Thee tijdens koffietijd, afternoon tea, high tea… Overal in Londen zijn leuke tea rooms te vinden, waar je naast de lekkerste thee ook verrukkelijke taartjes, fruitcake en scones kunt eten. Genoeg thee gedronken? Ga dan shoppen in Oxford Street en Regent Street of duik de wijk Notting Hill in.

3. Wenen

Is je moeder meer van de koffie met gebak? Neem haar dan mee naar Wenen: de stad van Sisi, Sachertorte en heel veel koffiehuizen. Op elke straathoek vind je wel een Kaffeehaus of Café-Konditorei. Eenmaal binnen zie je vitrinekasten vol taarten, die lijken te smeken om opgegeten te worden…

4. Boedapest

Houdt je moeder van een dagje sauna en wellness? Neem haar dan mee naar Budapest. De hoofdstad van Hongarije barst van de warmwaterbronnen. Er zijn honderden badhuizen en sauna’s in de stad te vinden. Thermen, mineraalbaden, Turkse badhuizen en moderne sauna’s, je vindt het er allemaal.

5. Florence

Echte borrelaars raden wij aan om naar Florence te gaan. Zoals in meer Italiaanse steden heeft Florence een echte aperativo-cultuur: lekker borrelen met heerlijke Italiaanse hapjes erbij. In veel bars staat er rond borreltijd een heel buffet voor je klaar, waar je gratis van mag eten als je een drankje besteld. Natuurlijk is de Toscaanse stad ook nog eens prachtig om te zien en zijn de musea zeer de moeite waard, want die hangen vol met meesterwerken van onder andere Michelangelo en Leonardo Da Vinci.

6. Berlijn

Berlijn is een stad vol cultuur en geschiedenis, maar ook een stad met ontzettend hippe wijken en een bruisend uitgaansleven. Als je eens lekker los wilt gaan met je moeder, dan gaat dat hier zeker gebeuren! Struin overdag langs de Berlijnse muur en onder de Brandenburger Tor door en duik daarna een bar in voor een lekker Duits witbiertje of een glaasje riesling.

7. Antwerpen

Één woord: solden! Antwerpen is een echte winkelstad en ligt op een steenworp afstand van ons kikkerlandje. De Antwerpse zomersolden (uitverkoop) begint dit jaar op 1 juli. Ja, het zal druk zijn. Maar ja, je zal met volle tassen thuiskomen! Neem zeker ook een kijkje in de indrukwekkende Stadsfeestzaal, een neoclassicistisch gebouw met een winkelcentrum erin. Je vindt de Stadsfeestzaal aan de Meir, de belangrijkste winkelstraat van Antwerpen.

8. Valencia

Verdwaal eerst met het zonnetje op je bol in de oude kronkelige straatjes in het centrum, om vervolgens langs de super-futuristische gebouwen in het Turia-park te wandelen. Daarna is het tijd voor tapas, sangria, paella… Ook leuk: Valencia ligt aan zee, dus je kunt er ook lekker op het strand zonnebaden of relaxen in een strandtentje.

9. Brugge

Is je moeder een echte zoetekauw? Neem haar dan mee naar Brugge, de stad van de chocola. Brugge wordt wel eens de chocoladehoofdstad van België genoemd. Je kunt er zelf chocolade maken tijdens een praline-workshop, of bijzondere bonbons proeven bij verschillende luxe chocolatiers. Probeer zeker een Brugsch Swaentje, de officiële ‘stadspraline’ van Brugge.

10. Parijs

Tsja, Parijs is dan misschien de stad van de liefde, maar de Franse hoofdstad mag toch echt niet ontbreken op dit lijstje. En is je moeder eigenlijk niet je grote liefde? Naast dat je fantastisch kunt shoppen in Parijs, is het ook gewoon een stad waar je heerlijk met een stokbroodje, een stuk brie en een fles wijn in een park kunt gaan zitten.

De artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK:

Beeld: iStock