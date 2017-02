Libelle Legt Uit: moet bestek omhoog of omlaag in de vaatwasser?

Hoe zet jij bestek in de vaatwasser? Met de handgrepen omhoog of de handgrepen juist omlaag? Er blijkt maar één goede manier te zijn.

Het lijkt een logisch antwoord te zijn dat je bestek met de handgrepen naar beneden zet zodat de kant die je gebruikt om te eten goed schoon wordt. Maar ook dat kan problemen opleveren (lees: je haalt je hand open aan dat scherpe mes). Lucinda Ottusch is dé vaatwasserexpert van Whirlpool en vertelde aan Today eindelijk wat echt de goede manier is.

Om en om

De expert kwam meteen met een regel die je waarschijnlijk nog niet gebruikt. Volgens Lucinda Ottusch is het namelijk zo dat je lepels en vorken het beste om en om in het bakje voor het bestek kunt zetten. Dus: de ene lepel met de handgreep naar boven en de ander met de handgreep naar onder. Zo voorkom je dat etensresten tussen de twee lepels blijven zitten als deze in elkaar vallen. Messen zou je daarnaast altijd met de handgrepen naar boven in de vaatwasser moeten zetten. De reden: als je het bestek zo neerzet, voorkom je dat je je vingers openhaalt aan de messen. Heel scherpen messen kun je beter met de hand blijven afwassen. Of ze nou staan of liggen in de vaatwasser, je kunt het risico beter niet nemen. Daarnaast kan het scherpe mes het mandje voor het bestek ook beschadigen.



Bron: Today.com. Beeld: iStock.