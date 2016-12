Je krijgt nu 300 euro betaald als je naar dít eiland op vakantie gaat

Ben je van plan om een zonnige vakantie te boeken voor volgend jaar? Wacht dan even. Want als je naar dít eiland gaat, krijg je geld toe.

We hebben het over de Amerikaanse Maagdeneilanden.

Welkomstcadeau

Deze eilanden liggen tussen Puerto Rico en de Bovenwindse eilanden in het Caribisch gebied. Leuk feitje: de eilanden werden ontdekt door Christoffel Columbus op zijn tweede reis in 1493 en lange tijd waren de eilanden Deens. Maar hoe mooi de geschiedenis ook is: er komen niet al te veel toeristen en daar wil de regering verandering in brengen. Daarom zeggen ze nu alle vakantiegangers ongeveer 300 euro te géven als ze daar op een strandbedje komen liggen.

Lekker gaan

Maar er zit wel een klein addertje onder het gras. Je krijgt het geld niet zomaar op je rekening gestort. Je mag het wél uitgeven aan vakantie gerelateerde activiteiten – dat is natuurlijk goed voor de economie van het eiland. Denk aan spannende sporten zoals kajakken, surfen of lekkere eetproeverijen. Nou, dat klinkt helemaal niet vervelend, toch? Heb je serieuze interesse? Kijk hier dan verder hoe je kunt boeken.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Dit wordt jouw goede voornemen van dit jaar.

Bron: Glamour. Beeld: iStock