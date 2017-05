De meest bizarre dingen die stewardessen hebben meegemaakt

Vliegen is niet altijd een pretje: 8 uur lang in dezelfde houding zitten met snurkende medepassagiers naast je en een kant-en-klaarmaaltijd. Gelukkig kan jij na 8 uur het vliegtuig verlaten, maar dat geldt niet voor stewardessen. Hieronder vertellen 7 stewardessen wat voor bizarre dingen zij aan boord hebben meegemaakt.

Plassen in een vuilniszak

“Ik had een vlucht van San Francisco naar Sydney met aan boord een behoorlijke dronken man. Na een paar uur kwam hij naar het achterste gedeelte van het vliegtuig. In plaats van naar het toilet te gaan, begon hij te plassen in een vuilniszak die aan de deur hing.”

Knus onder een dekentje

“Ik was aan het werk in de businessclass waar je van die kleine cabines hebt met kussens en dekentjes. Een vrouw stond op en ging naast een man onder het dekentje liggen. Die man keek me aan met een blik van: wat gebeurt hier?! Ik vroeg of hij haar kende, maar hij antwoordde ‘nee’. Toch wilde de vrouw niet terug naar haar plek, ze zei: “Ik doe wat ik wil.” Volgens mij had ze heel wat drugs op.”

De danseres

“Een vrouw werd een keer heel boos op me omdat ze vond dat ik haar drankjes niet snel genoeg bracht. Toen ze haar drankje op had, gooide ze het lege bekertje tegen mijn neus. Alsof dat nog niet genoeg was zei ze: “Je hebt geen idee wie ik ben.” Toen ik vroeg wie ze dan was, antwoordde ze: “Ik ben een danseres.”

Fraai uitzicht

“Tijdens één van mijn vluchten in de businessclass lag er een vrouw in een heel kort rokje te slapen. Hoe meer ze op haar stoel wiebelde, hoe verder haar rokje omhoog kroop. Ik zag dat ze geen onderbroek droeg waardoor iedereen zo tegen haar flamoes aankeek. Toen heb ik maar even een dekentje over haar heen gelegd.”

De elf

“Een volwassen man verkleed als elf liep zo het vliegtuig in alsof er niks aan de hand was. Hij was waarschijnlijk al over de 60 en behoorlijk dronken. Hij deed niets vervelend of zo, maar elke keer als ik hem zag, moest ik lachen. Het was oktober, nog niet eens kerstmis dus.”

Een ongelukje

“Tijdens een vlucht van Florida naar Londen had een vrouw in haar broek gepoept. In plaats van dat ze om een schone (onder)broek vroeg, ging ze naar het toilet. Daar waste ze haar ondergoed uit in de wasbak. Ze kwam naar buiten en liet haar rommel daar gewoon liggen. De wasbak raakte verstopt waardoor andere passagiers geen gebruik meer konden maken van het toilet.”

Naar luchtje

“Een man trok tijdens de vlucht zijn schoenen uit. Zijn voeten stonken zo verschrikkelijk dat ik er misselijk van werd. Passagiers die twee rijen achter hem zaten, klaagden zelfs. Daarna zette hij zijn voeten tegen de muur en begon zijn nagels te knippen. Toen ik daar wat van zei, liep hij naar het toilet en ging hij daar vrolijk verder.”

