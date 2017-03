Deze boeken moet je dit voorjaar lezen (ook als je niet van lezen houdt)

De jaarlijkse Boekenweek is weer van start met dit keer het thema ‘Verboden Vruchten’. Ben jij niet zo’n boekenwurm? Zonde, want er gaat niets boven het verslinden van een goed boek in een heerlijk voorjaarszonnetje. En dít zijn dan de boeken die je moet lezen.

(Ben je aan het lezen geslagen, maar kom je ruimte tekort voor al die boeken? Kijk dan even naar deze video.)

1. Verboden Vruchten – Katja Schuurman

Dit boek past natuurlijk perfect thuis binnen het thema van de Boekenweek. Het boek laat niets aan de verbeelding over en staat (zoals de naam al doet vermoeden), vol met erotische gedichten en verhalen. Katja wil hiermee bereiken dat er openlijker over sex wordt gepraat. Mee eens?

2. Je ziet mij nooit meer terug – Sonja Barend

Sonja Barend is misschien wel de beste interviewster die ons land kent. Ze wordt niet voor niets de ‘Koningin van de Talkshow’ genoemd. In deze memoires gaat ze op zoek naar antwoorden die met haar persoonlijke leven hebben te maken, zoals het lot van haar ouders ten tijde van oorlog.

3. Selfies- Jussi Adler-Olsen

Deze Deense schrijver staat bekend om zijn detectives. ‘Selfies’ is ook weer een op-en-top spannend die je op het puntje van je stoel laat zitten. ‘Gewoon lezen’, is ons advies!

4. Tonio – A.F.Th. van der Heijden

Tonio vertelt het verhaal van A.F.Th. van der Heijden wiens zoon Tonio overlijdt op Eerste Pinksterdag 2010. Van der Heijden weet iedereen te raken en wint daarvoor de Libris Literatuur Prijs in 2012. Later is het boek verfilmd door Paula van der Oest met in de hoofdrollen Pierre Bokma, Rifka Lodeizen en Chris Peters.

5. DJ – Kluun

Schrijver Kluun, ook wel bekend van de bestseller Komt een Vrouw bij de Dokter, heeft net een scheiding achter de rug en vindt het moeilijk om de draad weer op te pakken. Maar dan krijgt hij een unieke kans aangeboden en neemt zijn leven een aangename wending.

Het is dus niet de vraag óf je ze gaat lezen, maar wanneer. En het ‘Ik heb geen tijd-excuus’ telt niet!

LEES OOK:

Beeld: iStock