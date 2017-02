De 20-jarige Kayla Filoon werkt als vrijwilligster bij een dierenasiel in Philadelphia. Haar dagelijkse taak – naast haar studie – bestaat uit het uitlaten van de hondjes uit het asiel. Toen ze oog in oog kwam met pitbull Russ was het liefde op het eerste gezicht.

Russ werd binnengebracht in het asiel als zwerfhond. “Hij was erg mager en miste vacht op zijn staart en oren”, vertelt Kayla aan The Dodo. “Hij zat daar maar kalm, mij aan te staren. En ik dacht: ik moet hem mee naar huis nemen.” En daarmee heeft Kayla niet alleen de pitbull een stuk gelukkiger gemaakt, ze heeft hem letterlijk gered van de dood.

Russ is gered

Het asiel had namelijk recent 15 honden moeten inslapen, omdat ze te zwak waren of zwaar getraumatiseerd. “Russ behoorde tot die groep”, vertelt Kayla aan de website. Dus ze besloot in actie te komen om het leven van de speciale hond te redden. De volgende ochtend haastte de 20-jarige naar het asiel om al het papierwerk voor de adoptie in orde te maken, en zo geschiedde. Kayla en Russ zijn sindsdien dol op elkaar.

Ontroerende knuffel

De hond laat haar duidelijk merken dat hij dolgelukkig is met zijn nieuwe, lieve baasje. “Op een avond zat ik op de bank mijn huiswerk te maken, toen hij overduidelijk manieren zocht om met mij te knuffelen.” Haar nichtje maakt er een foto van, ze plaatste deze op internet en de lovende reacties stroomden binnen. Met de foto hoopt Kayla andere baasjes in de dop te inspireren om een hondje uit het asiel te adopteren, omdat ze minstens zo lief zijn en net zoveel liefde kunnen geven.



