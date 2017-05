Wat deze broer voor zijn zusje doet is ontzettend lief

De liefde tussen broers en zussen is er niet altijd vanaf te lezen. Vooral niet zodra ze zich voor de zoveelste keer in de haren vliegen of ruzie hebben om de afstandsbediening. Wat deze broer voor zijn zusje deed is een heel ander verhaal en ontzettend ontroerend.

De 13-jarige Anthony is de grote broer van zijn 5-jarige zusje Anabel. Dat de band tussen de twee bijzonder is blijkt wel uit de verrassing die Anthony voor zijn kleine zusje regelde. Hij wilde namelijk graag een fotoshoot regelen samen met zijn zusje Anabel. Zijn moeder, die fotograaf is, werd gevraagd om de foto’s te maken en was direct enthousiast over het idee.

Prins Charming

Het was alleen geen normale fotoshoot. “Mijn zoon vroeg om een kostuum van Prins Charming, zodat hij zijn zusje kon verrassen met een prinsessenfotoshoot”, zo vertelt de fotograaf op haar Facebookpagina. Dit was een complete verrassing voor zijn kleine zusje die schitterde in een prachtige Sneeuwwitje-jurk. “Ze genoot echt van elke seconde van de shoot. Maar dat hoef ik je niet te vertellen, want dat lees je van haar gezicht af als je naar de foto’s kijkt.”

Stralend op de foto

Wat deze shoot extra bijzonder maakt, is dat Antony de laatste tijd niet goed in z’n vel zit. “Anthony worstelt namelijk met een depressie. Als je een kind hebt dat elke dag met zichzelf worstelt, heb je er alles voor over om het te zien stralen. Anabel zorgt daar bij hem voor. Hij heeft haar een fantastische verrassing gegeven en in ruil daarvoor maakte zij hem gelukkig.” Ook vertelt de moeder van zeven dat de band tussen zoon Anthony en dochter Anabel de meest bijzondere is in haar gezin. “Ik ben zo trots om hun moeder te zijn en heel blij dat ik handig genoeg ben met een camera om voor een blijvende herinnering te zorgen.”



