Waarom je nooit brood moet eten waar een klein beetje schimmel op zit

Soms is er één sneetje brood met schimmel in een brood, terwijl de rest er nog prima uitziet. Veel mensen halen dat ene broodje er dan uit en eten de rest gewoon nog op. Prima, zou je denken, maar dat blijkt toch niet zo gezond te zijn.

Een Amerikaanse voedingsdeskundige vertelde dat bij zacht eten de schimmel zich sneller door kan dringen in het product waardoor het ook op plekken zit die je zelf misschien niet ziet. Als je het niet vertrouwt dan kun je het brood beter weggooien voordat je er echt ziek van wordt.

Zachte producten

De deskundige vertelt namelijk: “Ik heb gezien dat schimmel van het ene broodje naar het andere gaat. We moeten zo min mogelijk eten weggooien, maar je kunt in het geval van brood echt beter een nieuw brood kopen.” Dat is ook het geval bij andere zachte producten als jam, fruit en vleeswaren. Bij hardere etenswaren zou je de schimmel wel weg kunnen snijden, want in die producten verspreidt het zich niet zo snel.

Bron: Cosmopolitan.nl. Beeld: iStock.