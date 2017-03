Kind stopt per ongeluk sapje in broodtrommel waar ze iets te jong voor is

Het is een hele uitdaging om de kinderen ’s ochtends naar school te krijgen mét een gevulde broodtrommel. Deze moeder vroeg haar kind om zelf een sapje te pakken, maar dat ging niet helemaal goed. En ze gebruikte waarschijnlijk ook nog eens niet het trucje om de lunchbox koel te houden (zie video).

De Australische moeder vroeg haar dochtertje van 5 om zelf een sapje uit de vriezer te halen, maar ze vergat dat er naast de fruitsap ook nog een bevroren cocktail met wodka in de vriezer lag. Ze ging er vanuit dat het allemaal goed gegaan was, tot ze een belletje kreeg van de lerares. Haar kleuter was met een zakje wodka op school verschenen en dat wilde de juf toch even checken bij de moeder. Gelukkig kon de moeder er wel om lachen, en de juf waarschijnlijk stiekem ook wel.

This mum asked her 5 year old to grab juice from the fridge but she grabbed vodka instead! Have you ever done anything like this? pic.twitter.com/86wT2Vuk9K

— Elaine (@tv3elaine) 22 maart 2017