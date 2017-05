Dit is hét brunchgerecht van dit moment (en het is geen dikmaker)

Een heerlijke brunch gaat er altijd in, alleen worden we soms wat minder blij van de calorieën die er in zitten. Ga eens voor de ‘cloud eggs’. Deze brunch is momenteel megapopulair op Instagram en bevat (zonder toevoegingen) maar 160 calorieën.

Ook lekker: gevulde avocado met een gepocheerd ei zoals in de video hierboven!

Bij de ‘cloud eggs’ wordt het eiwit opgeklopt tot een luchtig wolkje en blijft de dooier heel. Op Instagram staan verschillende variaties op dit gerecht, bijvoorbeeld met stukjes kaas of spek. Maar als je het gezond wil houden, kun je ze ook zo opeten. De wolkjes zijn lekker op een cracker of, in de salade of op een boterham.

Zo maak je ze:

-Scheid de dooiers van het eiwit en verdeel over 2 kommen

-Klop het eiwit dik en luchtig. Als je wilt, kun je nog wat extra ingrediënten toevoegen, zoals kaas, spek of kruiden.

-Maak hoopjes van het eiwit, leg die op een bakplaat (met bakpapier eronder) en maak in de hoopjes een kuiltje voor de dooier. Leg de dooier er nog niet in, want die gaat nog niet mee in de oven.

-Bak de wolkjes 5 tot 8 minuten in de oven op 230 graden.

-Haal ze uit de oven en leg de dooier in het kuiltje. Bak het geheel nog drie minuten in de oven.

-Serveer de ‘cloud eggs’ op een cracker of boterham. Smakelijk!

Instagram

Nog wat extra inspiratie opdoen? Op Instagram staan de meest uiteenlopende variaties:

Cloud eggs & bacon.

🍳☁️🍞 #EggInACloud #EggCloud #CloudEgg #CloudEggs #CloudToast Een bericht gedeeld door Kristi Farinelli (@kristifarinelli) op 7 Mei 2017 om 11:52 PDT

#cloudeggs #breakfast #breakfastinbed #sunday #hangoverfree #coggyblog #eggsagain #guacamole #IQS8WP Een bericht gedeeld door Corinne Brennan (@coggyb) op 21 Feb 2016 om 2:13 PST

