Wat bevat de meeste calorieën: een oranje tompouce of een oranjekoek?

Of je morgen nou de kou gaat trotseren of thuis op bank kijkt hoe de koninklijke familie dat doet (zie video) – daar komen bíjna altijd oranjesnacks bij kijken. Een feestdag vraagt natuurlijk ook om lekkere dingen. Maar hoe zit het met de calorieën?

Op een feestdag als Koningsdag moet je natuurlijk helemaal niet op de calorieën letten, maar toch is er stiekem iets in ons wat wil weten welke oranjesnacks de minste calorieën bevat. Kun je beter voor die bitterbal bij de borrel gaan of voor de oranjekoek bij de koffie?

Tompouce

Over het algemeen kun je beter een oranjekoek dan een oranjetompouce eten. Een koek bevat 158 kcal en een tompouce 305 kcal. Liever iets bij dat glaasje oranjebitter (100 kcal)? Een bitterbal bevat 35 kcal. Die paar biertjes van 113 kcal per glas tellen we maar gewoon even niet mee. Willem-Alexander wordt natuurlijk maar één keer 50…

