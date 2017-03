Zie jij op deze foto de camera waarmee criminelen je pincode kunnen lezen?

Criminelen gebruiken steeds slimmere hulpmiddelen om je pincode te stelen bij de pinautomaat (zie video). De camera waar de Londense politie voor waarschuwt, is zelfs bijna niet te zien. En dat maakt het extra gevaarlijk.

Afgelopen weekend vond de politie in Londen camera’s in pinautomaten die met het blote oog nauwelijks te zien zijn. De camera’s worden in de automaten geplaatst en hebben niet meer nodig dan een heel klein gaat om scherp te kunnen filmen. Vroeger konden deze camera’s alleen nog maar aan de bovenkant geplaatst worden, maar inmiddels gaan skimmers dus nóg verder.

Would YOU spot the tiny camera fraudsters hid in this cash machine? https://t.co/fXflKoWylH pic.twitter.com/s60YhAgTab — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 15 maart 2017

Skimmers

Er is veel toezicht om skimmers te betrappen, maar toch lukt het ze af en toe nog. De politie van Londen reageert hierop: “Met alleen de pincode komen ze gelukkig niet ver, ze hebben ook de pas nodig als ze verder willen gaan.” Toch doet de politie er alles aan om de skimmers op te pakken en vraagt iedereen om alert te zijn. Skimmen komt niet alleen in Engeland voor, maar ook in Nederland en andere Europese landen. Zorg dus dat je altijd je pincode goed afschermt en vooral goed op je portemonnee en pasjes let.



Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: City of London Police.