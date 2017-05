Center Parks bestaat 50 jaar: 10 dingen die je herkent als je in Center Parcs bent

Het is feest bij Center Parcs, het vakantiepark bestaat dit jaar 50 jaar. Iedereen is weleens op het park geweest , ook al is het alleen om te zwemmen. En dan herken je déze dingen zeker. Bonnie vertelt in de video waarom je een park in de buurt van Alkmaar zou moeten bezoeken.

1. Als je het bed aan het opmaken bent (met het beddengoed dat netjes voor je klaarligt) gaat altijd toch ‘wat zou er allemaal in dit bed gebeurd zijn?’ door je hoofd.

2. Je gaat minstens één keer gourmetten of pannenkoeken bakken want ‘het is toch niet je eigen huis’.

3. De open haard MOET aan, ook als het buiten 20 graden is.

4. Op de eerste dag raak je minstens één keer de weg kwijt en weet je niet meer waar je huisje is. Het lijkt ook allemaal zo op elkaar!

5. De huisjes staan zo dicht op elkaar dat jullie gezellig samen kunnen barbecueën met de buren. Wijntje erbij, de kinderen vermaken zich wel met elkaar.

6. Je denkt dáááágen door te gaan brengen in het zwembad, maar na een kwartier en één keer in de wildwaterbaan heb je het eigenlijk al wel weer gezien. Alleen de kinderen krijg je er natuurlijk met geen mogelijkheid weg…

7. De geur van het tropische zwembad van Centerparcs herken je uit duizenden.

8. De televisie in het huisje gaat niet aan, in Centerparcs worden er spelletjes gespeeld.

9. Die tandem waar je thuis met een grote bocht omheen loopt? In het park kun je niet wáchten om te gaan fietsen.

10. Jij hebt altijd nét dat huisje waar de vorige gasten nog net 2 botte messen en een steelpannetje hebben achtergelaten. Goed excuus voor een bezoekje de parksnackbar!

