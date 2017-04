Waarom je chocolade niet moet laten smelten in de magnetron

Chocolade is áltijd een goed idee. Een lekker stukje bij de thee of wat hagelslag op je boterham, maar ook een dessert vrolijk je op met wat gesmolten chocolade. Alleen blijkt het smelten van chocolade in de magnetron een minder goed idee te zijn.

Het is natuurlijk de makkelijkste en snelste manier om chocolade te smelten in de magnetron, maar heel slim is het blijkbaar niet. In de magnetron wordt niet alles even snel opgewarmd, waardoor sommige stukjes sneller smelten dan de anderen. Hierdoor heb je kans dat een deel van je chocolade verbrandt en de smaak vermindert. En dát willen we natuurlijk niet, want chocolade weggooien is een doodzonde.

Au bain-marie

Het is beter om de chocolade au bain-marie te laten smelten. Dit houdt in dat je de chocolade in kleine stukjes in een hittebestendige kom doet en boven een pannetje met water op het vuur zet. Zorg er wel voor dat de kom het water niet raakt. Als de chocolade langzaam begint te smelten, roer je er af en toe doorheen totdat de chocolade volledig is gesmolten. Zo voorkom je dat de chocolade aanbrandt en blijft de smaak goed.

Roeren

Heb je hier geen tijd voor en wil je toch echt gebruikmaken van de magnetron, zorg er dan voor dat je de chocolade in heel kleine stukjes breekt (hoe je dit makkelijk kunt doen, zie je in de video hierboven) en af en toe even de magnetron stopt om te roeren.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock