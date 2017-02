Waarom de Coca-Cola bij McDonald’s beter smaakt dan ergens anders

Het is misschien niet zo verstandig om er veel van te drinken (zie video), maar veel mensen zijn het erover eens: de Coca-Cola bij McDonald’s is lekkerder dan bij andere restaurants. Hoe is dat toch mogelijk?

Bij McDonald’s krijgen ze zo vaak de vraag waarom de cola er zo goed smaakt, dat het bedrijf het antwoord heeft opgenomen in de FAQ van de website.

Verse siroop

Volgens McDonald’s doen ze er alles aan om de kwaliteit van de cola zo goed mogelijk te houden. “Het water en de colasiroop worden voorgekoeld, voordat het uit onze dispensers komt.” Zo zorgen ze ervoor dat de siroop vers blijft. “We houden de dispensers ook op een koele temperatuur, zodat je drankje altijd lekker fris is. En we gebruiken een goede filterinstallatie voor het water dat we gebruiken.”

Het geheim van het rietje

Maar er is nog een geheim: het speciale rietje van McDonald’s. Dat rietje heeft een grotere opening dan rietjes bij andere snackbars en restaurants. En dat hebben ze met een reden gedaan. “Daardoor kan de smaak van de cola al je smaakpapillen raken.”

