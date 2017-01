Binnenblijven maar: vannacht code oranje in het hele land

Het is behoorlijk koud buiten en als er dan ook nog eens neerslag wordt voorspeld, weet je eigenlijk wel genoeg. Er is ijzel op komst.

Het KNMI waarschuwt voor vrijdagnacht en zaterdag voor grote kans op gladheid door sneeuw en ijzel. Het weerinstituut heeft voor het hele land daarom code oranje afgegeven.

Uitkijken maar

En daar blijft het niet bij: er is in het westen van het land ook sneeuw voorspeld. Die witte vlokken zouden nog wel gezellig zijn, maar gaan na een paar uur alweer over in lichte motregen. Die regen vriest op omdat de temperatuur aan de grond beneden nul is en daardoor kan het spekglad worden. De bui trekt langzaam naar het oosten, waardoor het in het hele land oppassen is.

Snel weer voorbij

Ook zaterdag valt geruime tijd winterse neerslag in de vorm van lichte ijzel. Maar omdat de temperatuur oploopt, verdwijnt de gladheid vanaf het einde van de ochtend weer, zeggen weerstations. Het is niet van lange duur dus, die code oranje. Vanaf morgenmiddag zul je makkelijker de weg op kunnen, maar voor nu kun je beter binnenblijven.

Bron: Buienradar. Beeld: iStock