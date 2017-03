Gewone cola of toch Zero? Na deze video is kiezen niet moeilijk meer

Dat er veel suiker in cola zit, is wel bekend. Als je dan in het echt ziet hoeveel suiker het drankje bevat, stap je heel vlot over op de light-variant.

De website Home Science heeft een experiment gedaan door 375 ml Coca-Cola en 375 ml Coca-Cola Zero te koken en te kijken hoeveel suiker er dan overblijft. Het resultaat mag je best schokkend noemen. Bij de Zero variant bleef er inderdaad niet veel suiker achter, maar bij de normale variant was dit een ander verhaal.

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Metro.co.uk. Beeld: iStock.