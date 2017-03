De allerleukste katten (en hun baasjes) van Nederland

Echte kattenliefhebbers herken je uit duizenden, dat zijn gegarandeerd gezelligheidsmensen. Ze kunnen ongelofelijk genieten van behaaglijk op de bank zitten, liefst met hun kat natuurlijk. Met een kopje thee en iets lekkers. Ook voor hun kat kiezen ze het allerbeste. Geen wonder dat er vaak voor Whiskasbrokjes wordt gekozen.

Libelle samen met Whiskas

Hoe close het contact tussen kat en kattenliefhebber is, blijkt uit de bloginsidersactie die Whiskas momenteel voert. We kregen van Whiskas een kleine sneak preview van alle leuke #whiskasmomenten die zijn gedeeld. Zie hieronder een kleine selectie!

Ook een mooi moment?

Een paar weken geleden hebben lezeressen zich kunnen opgeven als insider om samen met hun kat de Whiskas brokjes testen. Wat een leuke en lieve foto’s kwamen voorbij op #whiskasmoment.

Kattenbrokjes op maat

Whiskas weet precies wat je kat nodig heeft qua voedingsstoffen. Iedere kattenleeftijd heeft andere behoeftes en daar speelt de voeding van Whiskas perfect op in. Zo zijn de brokjes voor kittens van 2-12 maanden kleiner, zodat een kitten ze makkelijker kan eten en zorgt de extra calcium voor de ontwikkeling van sterke botten en een gezond gebit. Brokjes voor volwassen katten vanaf één jaar bevatten extra omega 6 vetzuren en zink voor een gezondere vacht en helpen de extra mineralen met het ondersteunen van gezonde urinewegen. Brokjes voor senior katten vanaf 7 jaar bevatten extra taurine en vitamine E waardoor het natuurlijke afweersysteem ondersteund wordt en dragen bij aan een gezond hart.

Onderzoekscentrum of knuffelcentrum?

Goede voeding voor katten wordt gemaakt door katten- en dierenliefhebbers. Dat is bij Whiskas niet anders. Whiskas werkt nauw samen met dierenonderzoekscentrum Waltham, waar baanbrekend onderzoek wordt gedaan naar wat katten nodig hebben én wat ze lekker vinden. Hier is interactie tussen mens en dier heel belangrijk en gaat altijd voor. De onderzoekers verzorgen 170 honden en 340 katten. De dieren hebben allemaal een naam en na 8 jaar worden ze geadopteerd en krijgen ze een eigen thuis.