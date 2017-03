De kattigste momenten van Nederland

Honderden katten en hun baasjes zijn wekenlang in de weer geweest om in aanmerking te komen voor de prijs van het #Whiskasmoment. Katten werden meer vertroeteld dan ooit, er werd geproefd en geoefend voor de camera en haartjes van kat en baasje werden tot in de puntjes verzorgd. Het resultaat mag er zijn. Zie hier de winnaars van het #Whiskasmoment!

Libelle samen met Whiskas

Hoofdprijs

Als winnaar is Cobi Beulink uit de bus gekomen. Ze heeft op beeldende wijze in beeld gebracht dat haar katten voor Whiskas hebben gekozen. Haar katten Roosje en Abby kregen twee bakjes met kattenbrokjes voorgeschoteld. Het linker bakje was gevuld met Whiskas, het rechter bakje met een ander merk. Beide katten lieten het rechter bakje links liggen en smulden meteen van de Whiskasbrokjes. Een beter bewijs is er niet!

Nog meer #Whiskasmomenten om van te smullen

Een eervolle vermelding ging naar Arianne de Jong en Miriam Akkermans: zie hieronder een collage van hun bijdragen!

We willen alle denemers bedanken voor hun bijdrage. De bloggersactie is gestopt, maar dat betekent natuurlijk niet dat je je kat niet meer met Whiskasbrokjes mag verwennen! Klik hier om een sample aan te vragen

Kattenbrokjes op maat

Whiskas weet precies wat je kat nodig heeft qua voedingsstoffen. Een kat heeft op iedere leeftijd andere behoeftes en daar speelt de voeding van Whiskas perfect op in. Zo zijn de brokjes voor kittens van 2-12 maanden kleiner, zodat een kitten ze makkelijker kan eten en zorgt de extra calcium voor de ontwikkeling van sterke botten en een gezond gebit. Brokjes voor volwassen katten vanaf één jaar bevatten extra omega 6 vetzuren en zink voor een gezondere vacht en helpen de extra mineralen met het ondersteunen van gezonde urinewegen. Brokjes voor senior katten vanaf 7 jaar bevatten extra taurine en vitamine E waardoor het natuurlijke afweersysteem ondersteund wordt en deze dragen bij aan een gezond hart.

Onderzoekscentrum of knuffelcentrum?

Goede voeding voor katten wordt gemaakt door katten- en dierenliefhebbers. Dat is bij Whiskas niet anders. Whiskas werkt nauw samen met dierenonderzoekscentrum Waltham, waar baanbrekend onderzoek wordt gedaan naar wat katten nodig hebben én wat ze lekker vinden. Hier is interactie tussen mens en dier heel belangrijk en gaat altijd voor. De onderzoekers verzorgen 170 honden en 340 katten. De dieren hebben allemaal een naam en na 8 jaar worden ze geadopteerd en krijgen ze een eigen thuis.