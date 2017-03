Zonder dat we het doorhebben verzamelen we door de jaren heen allerlei prullaria. Deze 10 spullen zijn pure rommel en daarvan kun je vandaag nog afscheid nemen. Dat geeft weer lekker ruimte in je huis en in je hoofd.

Kabels die geen elektrisch doel meer dienen . Geen idee meer bij welk apparaat ze horen. Misschien heb je het apparaat niet eens meer in huis.

. Geen idee meer bij welk apparaat ze horen. Misschien heb je het apparaat niet eens meer in huis. Al die ‘handige’ notitieboekjes . Telefoon-opschrijfboekjes uit 1989 en notitieboekjes waarin je ooit was begonnen, maar die je daarna nooit meer gebruikt hebt. Ook geitenwollensokkentypes kijken tegenwoordig op hun computer of telefoon.

. Telefoon-opschrijfboekjes uit 1989 en notitieboekjes waarin je ooit was begonnen, maar die je daarna nooit meer gebruikt hebt. Ook geitenwollensokkentypes kijken tegenwoordig op hun computer of telefoon. Hippe keukenspullen die je toch nooit gebruikt: de meloenbolletjes-schepper, het wafelijzer in hartvorm, dat speciale grapefruit-mesje.

die je toch nooit gebruikt: de meloenbolletjes-schepper, het wafelijzer in hartvorm, dat speciale grapefruit-mesje. Ongebruikte foto-albums . Die boot heb je gemist.

. Die boot heb je gemist. Spelletjes of puzzels waarvan er onderdelen ontbreken . Of die je meer dan 5 jaar niet gespeeld hebt.

. Of die je meer dan 5 jaar niet gespeeld hebt. Kledinghangers. Te kleine hangers, hangers die half kapot zijn, van die roze gevallen met bloemetjes erop. Kijk naar de kleding die je echt draagt en koop daarvoor eenzelfde type kledinghanger. Modevlogger Françoise geeft in de video een paar extra tips voor het opruimen van je kledingkast.

Te kleine hangers, hangers die half kapot zijn, van die roze gevallen met bloemetjes erop. Kijk naar de kleding die je echt draagt en koop daarvoor eenzelfde type kledinghanger. Modevlogger Françoise geeft in de video een paar extra tips voor het opruimen van je kledingkast. Oude lakens . Meer dan 2 sets per bed heb je niet nodig. Tenzij je toch echt die zachte flanel wilt bewaren voor in de winter.

. Meer dan 2 sets per bed heb je niet nodig. Tenzij je toch echt die zachte flanel wilt bewaren voor in de winter. Likeurglaasjes en koffiekoppen die je nooit hebt gebruikt voor limoncello of koffie.

die je nooit hebt gebruikt voor limoncello of koffie. Shampoo-flesjes en zeepjes uit hotels waardoor je toilettas of badkamerkastje uitpuilt. Nog zo één: verzorgingsproducten die over de datum zijn.

waardoor je toilettas of badkamerkastje uitpuilt. Nog zo één: verzorgingsproducten die over de datum zijn. Spullen die je bij de Action, Xenos of andere prijsstunter kocht. Niet omdat je ze nodig had, maar omdat ze zo lekker goedkoop waren. Cadeautjes die je misschien ooit aan iemand wilde geven.

Bron: WorkingMother, beeld: iStock