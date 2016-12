Tegenwoordig zijn we mobieler dan ooit. Gelukkig maar, want daardoor blijf je als ouder met al dat bellen en Whatsappen overal connected met je kinderen.

Woont jouw dochter op kamers of studeert je zoon elders in het land? Dan komen deze situaties je vast bekend voor.

1. Mama op speed dial

Grote kans dat als er een kind is uitgevlogen, de telefoon roodgloeiend staat. Wassen, strijken, financiën regelen: ineens doen ze veel klusjes zelf, en dan is het fijn dat er een hulplijn is. ‘Op hoeveel graden moet ik mijn spijkerbroek wassen? Hoe lang kan ik eten eigenlijk invriezen? Kan dat ene schaaltje ook in de magnetron?’

2. FaceTime in nood

‘Wacht mam, ik FaceTime jullie even.’ Op het beeldscherm van de telefoon zie je een knot verschijnen en een moeilijk gezicht. Dochter staat in het donker want de stoppen zijn doorgeslagen. Papa to the rescue! ’Hi lieverd, als het goed is zie je 4 knoppen…’

3. Het eeuwige uitslapen

Het is 13.00 uur op een zaterdag en jij denkt: ‘Zijn ze nou nog niet wakker?’ Dat kinderen zo lang kunnen uitslapen blijft je verbazen. Maar hoe langer ze het huis uit zijn, des te minder jij je er druk om kunt maken. ‘Ach, die bellen vanzelf wel.’

4. Weekendtas met vuile was

Net wanneer je je bedenkt dat het alweer even geleden is, staan ze op de stoep met een tas vuile was. ‘Thee? Lekkers? Ik doe je was wel even. Blijf je gezellig slapen?’ Heerlijk, ze zijn er weer!

