Dít populaire drankje verdwijnt binnenkort uit de winkels in Nederland

Nederland heeft een primeur: de oude vertrouwde Sprite verdwijnt uit de winkels. Oké, niet helemaal, want straks is alleen nog de suikervrij Sprite Zero verkrijgbaar, die dan de naam Sprite krijgt. En zó drink je ‘m lekker koel (zie video).

Nederland is het eerste land ter wereld waar alle reguliere Sprite het veld moet ruimen voor suikervrije. Omdat ons land relatief een kleine markt is voor het merk, zijn wij blijkbaar een goede plek om deze verandering te testen. Eigenlijk is dit alleen maar goed nieuws voor de Sprite-liefhebbers, want er verandert eigenlijk helemaal niets. Uit testen van Coca-Cola blijkt namelijk dat er nauwelijks smaakverschil is tussen de twee. Maar een groot voordeel is wel: nu zitten er 93 calorieën in een blikje Sprite en straks nul.

Gezond

Of het drankje zonder suiker (maar met aspartaam) nou ook echt veel gezonder is, heeft de fabrikant niet onderzocht. “We willen niet over gezondheid spreken als het over frisdrank gaat. Het gaat om het drinken van iets lekkers”, zeggen ze tegen RTLNieuws. Het is ook niet zo dat alle frisdranken van Coca-Cola nu suikervrij worden. “Als het even lekker is, dan kan het”, sluiten ze af.

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: ANP.