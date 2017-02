Leuk voor het hele gezin: droombestemmingen voor een familievakantie

Wil je er lekker tussenuit met het gezin? Dé plek waar voor elke leeftijd wel iets leuks valt te beleven is een TUI FAMILY LIFE-resort. Samen fantastische dingen doen, dat is pas echt vakantie!

Libelle samen met TUI

Wie kiest voor TUI FAMILY LIFE, kiest voor een vakantie waarbij er voor elke leeftijd genoeg te doen is, iedereen in het gezin wordt vermaakt. Denk bijvoorbeeld aan kookworkshops, schaduwrijke zwembaden, gezellige terrasjes, een professioneel entertainmentteam en zelfs een speciale Baby Lounge met gratis oppasservice. Verveling is bij TUI FAMILY LIFE ver te zoeken, alles draait om verbinding.

Bezoekers van TUI FAMILY LIFE beoordelen hun verblijf gemiddeld met een 8,8!

Volop vermaak

’s Ochtends na het uitgebreide ontbijtbuffet naar een van de zonovergoten terrasjes slenteren, terwijl de kinderen zich bij het zwembad vermaken. Of na een gezamenlijk bezoek aan de grote speeltuin met een lekkere cappuccino helemaal tot jezelf komen in de Relax Area. Het kan allemaal in de vele zonnige TUI FAMILY LIFE-resorts die binnen én buiten Europa te vinden zijn. Tijd met elkaar, dat is toch eigenlijk waar vakantie om draait.

Nooit meer naar huis

Een vakantie met TUI FAMILY LIFE betekent volop genieten van elkaar én samen volop leuke dingen doen: gooi hoge ogen bij een gezelschapsspel of sleep als familie een medaille in de wacht op de Family Olympics. En ‘s avonds is het verrukkelijk en relaxed tafelen in een van de talloze restaurantjes: terwijl de volwassenen genieten van een vers gegrilde vis en olijven, storten de kinderen zich enthousiast op het speciale kinderbuffet. Zeker weten dat zij voorlopig niet naar bed willen.

Aanraders voor de zomervakantie



Het TUI FAMILY LIFE Flamingo Beach-resort op het Spaanse Lanzarote. Met al die witte huisjes is het net een authentiek Spaans dorpje, is perfect gelegen aan het zandstrand en de gezellige boulevard van Playa Blanca. Het TUI FAMILY LIFE Blue Lagoon Deluxe-resort op het Griekse eiland Kos. Gelegen in een prachtige privé zandstrandbaai nabij het gezellige plaatsje Kefalos. Ideaal voor families met kinderen dankzij de ruime familiesuites, grote speeltuin en Adventure Land.

Kijk voor het FAMILY LIFE-concept op tui.nl/familylife en voor andere vakantieconcepten op tui.nl/designedforyou.