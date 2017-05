Duitse herder met dwerggroei laat iedereen versteld staan

Toen MikeyGus werd geboren leek er in de eerste instantie niets aan de hand te zijn: hij was net zo’n vrolijke en actieve hond als zijn broertjes en zusjes. Maar toen de puppy 6 weken oud was, begon het zijn baasjes op te vallen dat hij af en toe wat klungelig kon zijn.

De hond bleek aan dwerggroei te lijden.

Vertrouwen

Vanaf dat moment ging het bergafwaarts met MikeyGus: toen hij 6 maanden oud was stopte hij ineens met lopen. Zijn baasje Amy had er echter alle vertrouwen in dat hij gewoon weer zou kunnen lopen. Het enige wat hij nodig had was een beetje aanmoediging en vertrouwen, aldus Amy.

Speeltjes

Amy kocht een kinderwagen om MikeyGus in te vervoeren en probeerde hem af en toe uit te dagen met speeltjes. Zijn moeder Temperance deed hetzelfde: wanneer MikeyGus voor haar lag duwde ze speeltjes naar hem toe, die ze vervolgens weer wegduwde met haar snuit.

Doorzettertje

MikeyGus bleek een echte doorzetter te zijn, en begon na een tijdje weer te lopen. Inmiddels doet Mikeygus alles wat een normale hond ook doet. Clarksville in Indiana, waar hij zich onder meer amuseert met een stel kippen en Biscotti de koe. Die ligt vaak tegen het hek zodat MikeyGus haar kan knuffelen.

”Hij is mijn beste maatje”, aldus dochter des huizes Samantha Carkuff.

Bron: Barcroft Animals. Beeld: KIJK