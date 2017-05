Kijk uit: morgen weer kans op duizenden nieuwe ‘besmette’ computers

Sinds afgelopen vrijdag zijn er wereldwijd zeker 200.000 computers gehackt, in 150 verschillende landen. Morgen is er opnieuw kans op een grote golf van besmettingen.

Rob Wainwright, de directeur van het Europese politieapparaat Europol, vreest dat er morgen als er veel computers bij bedrijven worden opgestart, het weleens weer mis kan gaan.

Zo gaat het

Na het weekend kunnen weer duizenden computers besmet zijn met het aparte gijzelvirus. Wat het zo moeilijk te stoppen maakt is dat zodra 1 iemand het virus opent op zijn computer, het hele netwerk hiermee wordt besmet. Daarom zijn vooral bedrijven, waarbij alle computers natuurlijk op 1 netwerk zitten, het meest de klos. Maar hoe het virus een netwerk binnenkomt, is nog niet duidelijk. Dat wordt druk onderzocht door tech experts.

Uitkijken

Wat je er precies tegen kunt doen, is dus ook niet helemaal makkelijk te zeggen. Maar let op dat je niet zomaar je betaalgegevens ergens invult of op gekke linkjes klikt in emails van onbekende afzenders. Let ook op de termen WannaCrypt of WannaCry. Dat is geen beste boel. Dit is 1 van de grootste wereldwijde aanvallen van hackers op computers sinds jaren. Hackers vragen losgeld om computers weer normaal te laten verlopen. In Nederland zijn er al meerdere parkeergarages getroffen.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Getty