Eet jij Pringles ook al je hele leven verkeerd?

Een woordvoerster van het bekende chipsmerk Pringles heeft een opvallende uitspraak gedaan. De meeste mensen zouden Pringles namelijk op de verkeerde manier in hun mond stoppen.

En dit is best zonde, het doet namelijk af aan de smaak van de chips.

Bovenkant

Wat veel mensen niet weten, is dat een Pringle slechts aan één kant smaakstof krijgt. Hierdoor is de andere kant van de chips dus ook vrij smaakloos. ”In onze fabriek wordt enkel de bovenkant besprenkeld met smaak, aldus een woordvoerster. ”In de verpakking geeft de ene chip dan smaak door aan de andere.”

Smaakstof

Dit betekent dus dat de bolle kant van de chip een volle lading smaakstof krijgt. In de verpakking wordt de smaakloze kant dan nog een beetje op smaak gebracht door de chip die eronder zit. De meeste mensen steken Pringles echter met de bolle kant naar boven in hun mond. Hierdoor komt je tong in contact met de kant met de minste smaak. Als je dus optimaal wilt genieten van de smaak, kun je het beste de niet-bolle kant van de chips naar boven in je mond stoppen.

