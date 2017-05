Waarom je een elastiekje om je potje nagellak moet doen

Krijg je je potje nagellak niet open? Alles wat je nodig hebt, is… een elastiekje!

Voor veel vrouwen is het vast herkenbaar. Het wordt mooi weer, je wilt je nagels lakken voor die leuke open schoenen en dan krijg je het potje met geen mogelijkheid open. Zo tweette de Amerikaanse visagiste Sam Chapman dat ze haar favoriete nagellak gedurende 4 maanden maar niet open kreeg.

This polish is my nemesis. 4 months I’ve been trying to open it. It sits on my desk taunting me. I’ve never wanted to use a polish so bad. 🖕 pic.twitter.com/81Wk1wXfXP

— Sam Chapman (@Pixiwoos) 27 april 2017