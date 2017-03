Waarom je vanaf nu extra op moet letten als je een emoji op Facebook gebruikt

‘Reageer’ jij vaak op Facebook met een emoji in plaats van een bericht te liken? Dat blijkt veel invloed te hebben op wat je te zien krijgt op je tijdlijn. En dat zou je volgens de bovenstaande video weer ongelukkig kunnen maken.

Ben jij altijd heel enthousiast met het uitdelen van hartjes bij berichten op Facebook? Denk daar in het vervolg goed overna, want Facebook houdt precies bij wat je liket. Als je een emoji achterlaat dan ziet Facebook dat als een teken dat je berichten van diegene extra leuk vindt en dat je meer van deze vriend wil zien. Zo’n emoji (of het nou een hartje is of een boze) telt dus eigenlijk zwaarder dan een gewone like. Vooral bij berichten die je dus een boze smiley geeft, moet je hier goed bij stil staan want ook deze berichten krijgen dan later voorrang. En dat wil je waarschijnlijk net niet.

Facebook to ‘tweak’ how emoji reactions impact users’ news feeds https://t.co/LRwoJ74KlS pic.twitter.com/ogZattMV7J — The Drum (@TheDrum) 1 maart 2017



Bron: Cosmopolitan.nl. Beeld: iStock.