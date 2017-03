Bizar: dit broodbeleg is gespot in Engeland

Voor de meeste kinderen is het dé ultieme droom: je broodje beleggen met wat je maar wilt. Van een broodje met chips of marshmallows tot een broodje met snoep. Naarmate je ouder wordt, begin je steeds meer waarde te hechten aan traditioneler broodbeleg, zoals vlees en kaas.

Tenzij je in Cardiff woont, waar de supermarkten wel héél bijzondere broodjes verkopen.

Drop en chocolade

Een Twitter-gebruiker stuitte daar namelijk onlangs op broodjes met drop én broodjes met sinaasappelchocolade en sla. De bijzondere broodjes worden verkocht bij Channings Newsagents bij Longcross Court en zouden ‘een beetje plezier toevoegen aan de schappen’.

This is now a thing in Cardiff. Yet some people claim Wales is ready for independence. pic.twitter.com/pJYdXZYgFB

— Walesonline fuck off (@SirSandGoblin) 20 maart 2017