Facebook komt ein-de-lijk met de nieuwe functie die we allemaal willen

Soms wil je bij een naar bericht op Facebook wel even laten weten dat je aan diegene denkt, maar een like is dan niet helemaal op zijn plek. Zo’n situatie vraagt om een vind-ik-niet-leuk-knop. En die lijkt er nu eindelijk te komen! Maar is dat niet nog verslavender (zie video)?

Mark Zuckerberg, de oprichter van het sociale netwerk, was nooit zo’n voorstander van deze functie omdat hij Facebook geen negatief sociaal netwerk wilde maken. Maar nu lijkt hij toch van gedachten te zijn veranderd. Facebook heeft namelijk als proef bij een beperkt aantal gebruikers de ‘vind-ik-niet-leuk-knop’ toegevoegd aan Facebook Messenger. Het gaat om een kleinschalige test van de nieuwe functie ‘Messenger Reactions’ die eventueel later ook uitgerold wordt naar alle gebruikers.

Nee-knop

Een ‘vind-ik-niet-leuk-knop’ willen ze het zelf niet noemen. De functie met de naam ‘de nee-knop’ is niet bedoelt om berichten in je tijdlijn te beoordelen, maar om in de chat aan te geven dat een voorstel van de ander niet in jouw planning past. Op de échte vind-ik-niet-leuk-knop moeten we dus toch nog even wachten.

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Demorgen.be. Beeld: iStock.